Samanyolu Haber /Gündem / Sırbistan, Türk vatandaşlarından vize isteyebilir /30 Aralık 2022 14:09

Sırbistan, Türk vatandaşlarından vize isteyebilir

Bir dizi ülkeyle vizesiz seyahat anlaşmalarını rafa kaldıran Sırbistan’ın, AB’nin talepleri doğrultusunda gelecek aylarda Türk vatandaşlarından da vize istemeye hazırlandığı bildirildi.

SHABER3.COM

Sırbistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) baskıları nedeniyle vize isteyebileceği ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu bildirildi.

Belgrad, 1 Ocak'tan itibaren Hindistan ve Gine Bissau vatandaşlarından seyahat vizesi istemeye başlayacak. Ülke, kasımda da Tunus ve Burundi'ye vize uygulamasını hayata geçirmişti.

Sırp basınına göre Sırbistan, büyük ihtimalle gelecek aylarda AB üyesi olmayan bir dizi ülkeye daha vize uygulamasına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye, Belarus ve hatta Sırbistan'ın müttefiki konumundaki Rusya da yer alıyor.

AVRUPA KOMİSYONU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Avrupa Komisyonu, daha önce Bakan ülkelerinden vize rejimi konusunda AB ile uyumlu olmasını talep etmişti. Bu kapsamda Sırbistan ve diğer bölge ülkelerinin Türkiye'den vize talep etmesi istenmişti.

Sırbistan hükümeti, haziranda Türkiye ile seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladığını açıklamıştı

Sırbistan, Türkiye dışında Azerbaycan, Küba, Katar, Bahreyn gibi çok sayıda ülkeyle vizesiz seyahat anlaşmaları imzalamıştı. Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan, Türkiye gibi aday ülke statüsünde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sırbistan, Türk vatandaşlarından vize isteyebilir Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

AKP milletvekilinden gazeteciye 'terbiyesiz' üslup

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Taliban'a tepki için canlı yayında diplomasını yırttı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Otelde yangın: En az 10 ölü, 30 yaralı

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Soylu'ya açık çağrı: Onurun varsa istifa et

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

Güldür Güldür'den Erdoğan'a ağır gönderme

Güldür Güldür'den Erdoğan'a ağır gönderme

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Emin Gürses'ten Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili çok önemli açıklama

Emin Gürses'ten Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili çok önemli açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:15