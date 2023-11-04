Sırbistan'ın Rusya yanlısı Güvenlik Ajansı Başkanı Vulin istifa etti

Sırbistan'ın Güvenlik ve Enformasyon Ajansı (BIA) Direktörü Aleksandar Vulin, istifa ettiğini duyurdu.



Rusya yanlısı Vulin'e, temmuz ayında ABD tarafından yaptırım uygulanmıştı.



Washington, Vulin'i "Moskova'nın kötü niyetli faaliyetlerine yardım etmek" ve "bir silah tüccarı ve uyuşturucu kaçakçılığı çetesiyle bağlantısı olmakla" suçlamıştı.



İktidardaki Sosyalistler Hareketi'nin (PS) başkanlığını da yürüten Vulin, istifa mektubunda, Batı'nın Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlara katılma konusunda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırbistan'a yönelik "tehdit ve şantaj" tehlikelerini ortadan kaldırmak için istifa ettiğini belirtti.



"Eğer bunu onaylarsak, bir sonraki talepleri, Batı değerlerinin kabulü olacaktır" diyen Vulin, mektubunun devamında, "Benim üzerimden Sırbistan'a ve Sırp dünyasına yönelik şantaj ve baskı kurulmasına izin vermeyeceğim. Bu nedenle (geri dönülmez) olarak istifamı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Daha önce savunma bakanı ve içişleri bakanı olarak da görev yapan Vulin, Vucic'in 2017 yılında Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana Washington tarafından yaptırım uygulanan ilk üst düzey Sırp yetkili oldu.



Vulin'in istifası, Sırbistan'ın Kosova ile ilişkilerini düzeltmesi için Batı'nın baskısı altında olduğu bir dönemde geldi.



Keza Vucic, iki gün önce, 17 Aralık'ta erken seçim çağrısı yapmıştı.



Belgrad, Rusya'nın Ukrayna işgalini defalarca kınamış olsa da şimdiye kadar Moskova'ya yönelik Batı öncülüğündeki uluslararası yaptırımlara katılmayı reddetti.



Sırbistan, Avrupa Birliği'ne katılmak için aday statüsünde.



Ancak Brüksel, yolsuzluğun ve organize suçların ortadan kaldırılmasını ve dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesi gerektiğini belirtiyor.