New York Belediye Başkanı’nı Türkiye’den rüşvet aldı mı? Neden?

Kullanıldığı iddia edilen sistem ne?



Perşembe akşamı Federal Soruşturma Soruşturma Bürosu (FBI) görevlilerinin New York Belediye Başkanı Eric Adams ’ın seçim kampanyası bağışlarından sorumlu 25 yaşındaki Brianna Suggs’ın evinde sabah erken saatlerde arama yapıldığı haberi gelmişti.İlk olarak New York Times’ın ulaştığı arama emrine dayanarak hazırladığı haberde, Eric Adams’ın 2021 seçimi kampanyasının “Türk hükümetiyle yasadışı şekilde yabancı bağış almak üzere işbirliği yapıp yapmadığının incelendiği” belirtiliyordu.Aynı habere göre, soruşturmanın bir diğer odağı Türkiye ile bağlantılı olduğu iddia edilen Brooklyn’deki bir inşaat şirketinin süreçteki olası rolüydü. Arama emrine göre, New York Belediye Başkanı’nın seçim kampanyasının inşaat şirketi yetkilileri, çalışanları ve Türk yetkililere bunun karşılığında bir yarar sağlayıp sağlamadığı da soruşturma konusu.Soruşturma kapsamında henüz herhangi bir kişiye suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği ya da hangi suçlamaların yöneltileceği belirsiz. Ancak Eric Adams’ın seçim kampanyasının dolandırıcılık ve olası kampanya finansmanı yasası ihlali gibi suçları işleyip işlemediği mercek altında.Soruşturmanın içeriğini, şu ana kadar bilinenleri ve gelebileceği noktayı VOA Türkçe’ye değerlendiren New York’ten eski federal savcı Mitch Epner, “Haberlerde de yer alan şekliyle bahsi geçen miktar çok büyük olmasa da bu ciddi bir durum. Kendi adına siyasi katkıda bulunmak için başkasının parasının yasadışı olarak kullanıldığı bir sistem aracılığıyla Türkiye’den offshore parayla Adams’ın kampanyasına bağış yapılıp yapılmadığı soruşturuluyor” diyor.VOA Türkçe’nin sorularını telefonla verdiği röportajda yanıtlayan eski federal savcı Epner, “Yapılan bağışlarda gerçek New Yorklular’ın adı oluyor ama aslında para offshore bir kişiden geliyor. Örneğin Jane Smith adlı bir kişi 175 dolarlık bir bağışta bulunuyor ve aynı zamanda 175 dolar Türk çıkarlarını temsil eden taraftan alıyor. Yani bu aslında bir Amerikalı aracılığıyla gizlenen Türkiye kaynaklı bir para. Bu yasadışı bir şey ve kampanyanın da bunun olduğunu bilerek parayı kabul etmesi de yasadışı” sözleriyle sistemi anlatıyor.Kullanıldığı iddia edilen sistemde yabancı şirketlerden geldiği iddia edilen para aslında bağışta bulunmayan Amerikan vatandaşlarından bağış olarak gizlenmiş oluyor.New York Times ve CNN’in konuya ilişkin haberlerinde, arama emrinde Brooklyn’de KSK Construction Group olarak adı geçen bir şirketten söz ediliyor.Kampanya finansman kayıtlarına göre, işverenlerinin KSK olduğunu söyleyen kişilerin 2021’de Adams’ın seçim kampanyasına 14 bin dolar bağış yaptığı iddia ediliyor.VOA Türkçe’nin de ulaşmaya çalıştığı şirketten iddialarla ilgili bir açıklamaysa gelmedi.FBI’ın seçim kampanyası görevlisinin evinde arama yaptığı haberinin ardından başkent Washington’da önceden planlanan toplantılarını iptal eden New York Belediye Başkanı Eric Adams şu aşamada soruşturmanın hedefinde değil.New York Belediye Başkanı Eric Adams Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, seçim kampanyasında her zaman en üst standartları uyguladığını vurguladı, “Kurallar ve prosedürlere uymam konusunda çok rahatım. Kendimi ve kampanyamı yüksek standartlara tabi tutuyorum” dedi.New York Belediye Başkanı, “Eğer birisi, kampanyayı, demokrasimizi manipüle etmek ve kampanyayı dolandırmak amacıyla kullanmaya teşebbüs ettiyse, buna çok öfkeliyim. Şunu net şekilde belirtmek isterim. Doğrudan ya da başka şekilde uygunsuz bağış toplama faaliyetinden ve kesinlikle yabancı kaynaklı paradan haberdar değilim” ifadelerini kullandı.Peki eski federal savcı Mitch Epner’ın yasadışı olduğunu söylediği bu sisteme neden başvuruluyor ve bu sistem neden seçim kampanyalarının finansmanı yasalarının olası ihlali olarak değerlendirilebilir?ABD yasalarına göre Amerikan vatandaşı olmayan bir kişinin ABD’de siyasi bir kampanyaya bağış yapması yasak.Eski federal savcı Epner, “Örneğin Türkiye’de bir çıkar grubunun parasını bir siyasetçinin göreve gelmesi amacıyla Amerika’da siyasi bir kampanyaya ulaştırması için, kağıt üzerinde bağışçı olarak görünecek birilerini bulması gerekiyor. Yoksa sisteme giremiyorlar” sözleriyle anlatıyor.VOA Türkçe’nin konuyla ilgili açıklama almak için ulaştığı Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden de henüz bir açıklama ya da yorum gelmedi.New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın çevresindeki kişileri hedef alan önceki soruşturmalarla arasına mesafe koyduğu biliniyor.Eric Adams’ın seçim kampanyası görevlisi Suggs’ın evinde aramanın yapıldığı Perşembe günü Beyaz Saray ve Kongre’de yetkililerle New York’ta yaşanan gööçmen krizine ilişkin önemli görüşmeler yapması planlanmıştı. Ancak Adams bu toplantıları iptal ederek New York’a döndü.Eric Adams’ın seçim kampanyasındaki bağışlardan sorumlu olan 25 yaşındaki Brianna Suggs’ın, 2017 yılında Brooklyn belediye başkanıyken Adams'ın yanında stajyer olarak çalışmaya başladığı biliniyor.Brianna Suggs’ın LinkedIn profilinde yer alan bilgilerde Eric Adams’ın 2021 seçim kampanyasına 18 milyon dolar bağış toplanmasına yardımcı olduğu ve New York Times’ın incelediği kampanya finansmanı kayıtlarına göre 2025 kampanyasına 2,5 milyon dolar bağış topladığı belirtiliyor.Brianna Suggs’dan da şimdiye kadar soruşturmaya ilişkin bir açıklama ya da yorum gelmedi.Brooklyn’de Demokrat Parti yöneticisi Rodneyse Bichotte Hermelyn, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın siyah olduğu için hedef alındığı iddiasını gündeme getirdi.Yetkililer son aylarda Eric Adams’a yakın başka isimlere yönelik soruşturma açmıştı.Temmuz ayında Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, kendi adına siyasi katkıda bulunmak amacıyla başka birisinin parasını yasadışı olarak kullanma yoluyla yasa dışı bağış topladıkları gerekçesiyle altı kişi hakkında iddianame açıklamıştı.Altı kişi kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.