Ciaran fırtınasında en az 16 can kaybı

Portekiz'de üç kişi öldü

Fransa'da iki kişi öldü, 47 kişi yaralandı

Avrupa'da fırtınanın etkili olduğu ilk ülkelerden Fransa'da ise iki kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne durumu "Bilanço kötü" sözleri ile değerlendirdi. Ülkenin batısındaki Bretagne bölgesi başta olmak bugün sabah saatlerinde de yaklaşık 500 bin konuta elektrik verilemedi.