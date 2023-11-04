Samanyolu Haber /Politika / CHP'de kurultay günü: Neler yaşanıyor? /04 Kasım 2023 11:58

CHP'de kurultay günü: Neler yaşanıyor?

CHP’nin "İkinci Yüzyılda Birlik ve Demokrasi” sloganıyla düzenlenen 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurultay salonunda

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Özel’den yaklaşık 15 dakika sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona giriş yaptı. “Adaletim simgesi, dürüstlüğün simgesi haydi Kılıçdaroğlu” şarkısı ve “100 yaşındaki CHP’nin genel başkanı” anonsuyla salona giren Kılıçdaroğlu ve eşi, salonda tur atarak partileri selamladı.

Kılıçdaroğlu’nun salona girişinde, değişimclerin tribünlerinde yer alan bazı partililerin de alkışladıkları görüldü. Salonda, “halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı.


Özgür Özel 'Ey Özgürlük' şarkısıyla salona girdi

Değişimcilerin adayı Özgür Özel, saat 11.55’te Zülfü Livaneli’nin “ey özgürlük” şarkısı eşliğinde girdi ve salonda tur attı. Değişimcilerin tirübününde ise “Atam iki büyük eserin de gençlere emanet. İlelebet cumhuriyet” yazılı dev pankart açtı.


CHP kurultayı: İmamoğlu salona geldi

Kurultay’da Divan Başkanlığını üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 11.45’te değişimcilerin alkışlarıyla salona girdi.

Divan’da görev alacak diğer üyeler ise eşit paylaşıldı. Değişimcilerin gösterdiği, Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz,Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Giresun İl Başkanı Gökhan Senyürek, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir’in; Genel Merkez de Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uzunköprü ilçe Belediye Başkanı Özlem Becan’ın, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç divan üyesi olarak görev almaları kararlaştırıldı.


Kurultayda 1366 delegesi bugün genel başkanını, yarın da 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nu seçecek.

CHP Kurultayında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı, yanısıra GrupBaşkanı Özgür Özel, eski PM üyeleri Örsan Kunter Öymen, İlhan Cihaner ve şair-yazar Ünal Karahasan adaylığını açıkamıştı. Ancak Cihaner daha sonra çekildiğini açıkladı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın gerçekleştiği Ankara Arena Spor Salonu, sabah saatlerinde itiraben doldu. Salonda, sahnenin sol tarafında kalan tribünler Özgür Özel’i destekleyenlere, sağ taraf ise Kılıçdaroğlu destekçilerine ayrıldı. Kurultayda genel başkanlık yarışının Kılıçdaroğlu ile Özel arasında geçmesi bekleniyor.

Sabahın erken saatlerinde Ankara'ya gelen CHP'liler Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyelerinin ikramlarıyla karşılandı. Değişimcilerin tribünlerinde, “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde özgür CHP”, “Güçlü örgü, özgür gelecek”, “Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişmi”, “CHP değişirse Türkiye değişir”, “Sokağın sesine kulak ver” pankartları asıldı. Ayrıca eski Başbakan Bülent Ecevit’in, “CHP, gücün devrimcilikten, yani sürekli, süratli, temelli değişebilme yeteneğinden alır” sözlerinin yer aldığı posteri asıldı.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ise “Yalnız değilsin”, Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Hak hukuk adalet” pantartları açtılar. “Adı Kemal” adlı şarkının ilk kez çalındığı kurultayda, partinin seçim şarkıları ve türküler çalınıyor.

İlhan Cihaner adaylıktan çekildi: İmza savaşlarıyla demokratik temsil engellendi

Kurultay divan oluşumu öncesinde, İlhan Cihaner, genel başkan adaylığından çekildi. Çekilme kararını, sosyal medya hesabından duyuran, Cihaner, medya manüplasyonu yapılarak, kurultayın yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürüldüğünü savunurken, “imza savaşları” nedeniyle demokratik temsilin engellendiğini ifade etti.


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