Samanyolu Haber /Ekonomi / Şirketlerin döviz mevduatlarıyla ilgili yeni gelişme /10 Şubat 2022 20:23

Şirketlerin döviz mevduatlarıyla ilgili yeni gelişme

Döviz kurundaki dalgalanmanın sona ermesi ve kur korumalı mevduat sistemine geçilmesiyle birlikte gözler bireysel ve şirketler adına açılmış bulunan döviz hesaplarına çevrilmişti. Son gelen verilere göre şirket hesaplarındaki döviz miktarında gözla görülür bir düşüş yaşandığı belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre TCMB verilerine göre, 4 Şubat haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatlarında 3,3 milyar dolarlık düşüş izlendi. Böylelikle tüzel kişilerin döviz mevduatlarında haftalık bazda rekor düşüş kaydedildi.

Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 4,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

PARİTE ETKİSİYLE ARTIŞ YAŞANDI

Veriler gerçek kişilerin döviz mevduatlarında ise parite etkisiyle artış yaşandığını, bu etki dışarıda bırakıldığında gerileme olduğunu gösterdi. Buna göre, ilgili haftada gerçek kişilerin döviz mevduatları 255 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 911 milyon dolar geriledi.

Gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatları ise 225,1 milyar dolar oldu.

TCMB REZERVLERİNE DE YANSIDI

4 Şubat haftasında TCMB'nin brüt rezervleri 114,7 milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 5,8 milyar dolar artışla 16,3 milyar dolara yükseldi.

Bu gelişme swap hariç net rezervlere de yansıdı. Bir önceki hafta eksi 54,1 milyar dolar olan swap hariç net rezerv rakamı 4 Şubat haftasında eksi 50,2 milyar dolar oldu.

İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'inin TCMB'ye satışı gibi yeni adımlar da rezerv artışında etkili.
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