Samanyolu Haber /Politika / HDP'li Paylan'dan Kılıçdaroğlu'na destek /10 Şubat 2022 20:56

HDP'li Paylan'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" açıklamasına HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'dan destek geldi.

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Dün akşam bir video yayınlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerine yer vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" açıklamasına HDP'den destek geldi. TELE1 yayınında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında bulunarak, ‘Ben de ödemeyeceğim’ dedi.

"SOSYAL BİR DEVLET İHTİYAÇ SINIRINA KADAR ÜCRETSİZ OLMALI"

Eletrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini belirten Paylan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz. Biz zaten ücretsiz olmasını savunan bir partiyiz. Bir önerimiz de var. Dün bir yasa teklifi sunduk. Tüm bu elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması lazım. Tüm istedikleri kâr. Oysa elektrik bir piyasa odağı olamaz. Elektrik bir ihtiyaçtır. Ve sosyal bir devlet ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalı. Bu zamlar geri alınmalıdır” dedi.

"HDP GENELİNDE BÖYLE BİR TAVIR VAR MI?"

Sunucu Fatir Ertürk’ün, “Yani siz de faturanızı ödemeyecek misiniz?” sorusunu yanıtlayan HDP’li Garo Paylan, “Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz” dedi.

Paylan, “HDP genelinde böyle bir tavır var mı?” sorusuna ise, “Tabii ki bunu merkez yürüme kurulumuzda görüşmemiz gerekiyor. Bizim için sayın Kılıçdaroğlu’nun önerisi çok kıymetli” şeklinde yanıt verdi.
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