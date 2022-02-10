Samanyolu Haber /Spor / Meust Özil ile ilgili flaş iddia: İlişkisi bitti /10 Şubat 2022 20:58

Meust Özil ile ilgili flaş iddia: İlişkisi bitti

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana bekleneni veremeyen yıldız oyuncu Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'ndan, Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak elenen ve ligde de lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de  sürpriz Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ligde oynanan ve 1-0 mağlup olunan Medipol Başakşehir forma giymeyen yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

VOLE programında açıklamalarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki bağın koptuğunu ve sezon sonunda yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını belirtti.

Çelikler, "Mesut Özil, yönetim kararıyla, takıma alınmıyor. Mesut ile Fenerbahçe'nin bağları koptu. Özil, parayı kurtaracağı yer bulur bulmaz gider. Kendisi de ayrılmak istiyor. Kulüp de göndermek istiyor. Bu İsmail Kartal'ın değil, yönetimin kararı. Bu bir günde alınmış bir karar değil. İstanbul'da 2-2 biten Kayserispor maçından sonra başlayan olaylar silsilesi... " ifadelerini kullandı.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 23 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu Galatasaray ile oynanan derbi maçında da 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.

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