Meust Özil ile ilgili flaş iddia: İlişkisi bitti

Ziraat Türkiye Kupası'ndan, Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak elenen ve ligde de lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de sürpriz Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor.ligde oynanan ve 1-0 mağlup olunan Medipol Başakşehir forma giymeyen yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.VOLE programında açıklamalarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki bağın koptuğunu ve sezon sonunda yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını belirtti.Çelikler, "Mesut Özil, yönetim kararıyla, takıma alınmıyor. Mesut ile Fenerbahçe'nin bağları koptu. Özil, parayı kurtaracağı yer bulur bulmaz gider. Kendisi de ayrılmak istiyor. Kulüp de göndermek istiyor. Bu İsmail Kartal'ın değil, yönetimin kararı. Bu bir günde alınmış bir karar değil. İstanbul'da 2-2 biten Kayserispor maçından sonra başlayan olaylar silsilesi... " ifadelerini kullandı.Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 23 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu Galatasaray ile oynanan derbi maçında da 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.