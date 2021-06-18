Samanyolu Haber /Gündem / Sırra kadem basan Damat 220 gün sonra ortaya çıktı /18 Haziran 2021 10:16

Sırra kadem basan Damat 220 gün sonra ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak aylar sonra, 220 günün ardından ilk kez bir davette boy gösterdi.

SHABER3.COM

İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğüne katılan Berat Albayrak, Betül Özçelik - Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat Aykut Kalender hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu.

Düğüne, Albayrak'ın yanı sıra, AKP'li isimlerin de katıldığı öğrenildi.
 
Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak, 8 Kasım 2020'de Instagram'dan paylaştığı bir mesajla istifa etmiş, sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Damat Albayrak o günden bu yana sırra kadem basmış, hakkında bir çok iddia ortaya atılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sırra kadem basan Damat 220 gün sonra ortaya çıktı Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:35