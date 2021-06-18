Sırra kadem basan Damat 220 gün sonra ortaya çıktı

İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen bir düğüne katılan Berat Albayrak, Betül Özçelik - Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.







Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat Aykut Kalender hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu.







Düğüne, Albayrak'ın yanı sıra, AKP'li isimlerin de katıldığı öğrenildi.

Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak, 8 Kasım 2020'de Instagram'dan paylaştığı bir mesajla istifa etmiş, sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.







Damat Albayrak o günden bu yana sırra kadem basmış, hakkında bir çok iddia ortaya atılmıştı.