AP: HDP’ye yönelik şiddet demokrasinin temel ilkelerinedir

Saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Amor, Sosyal Demokrat Grup adına saldırıyı kınarken, öldürülen Deniz Poyraz’ın ailesi ve HDP’yle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Amor, “Düzenlenen saldırıda HDP’li Deniz Poyraz’ın öldürülmesini sert bir şekilde kınıyoruz” dedi.







AP: SERT BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ





“Bu sabah HDP İzmir İl Binası’na silahlı bir kişinin düzenlediği saldırıda HDP’li Deniz Poyraz’ın öldürülmesini sert bir şekilde kınıyoruz. Bu menfur şiddet, demokratik sistemin temel ilkelerine açık bir saldırıdır. Bu nedenle ülkedeki tüm ilgili makamlardan ve siyasi partilerden hızlı ve kesin bir tepki verilmesi çağrısında bulunuyoruz.





"HDP’YE YÖNELİK SİYASİ TACİZ SON BULMALIDIR"







Deniz Poyraz’ın ailesine ve arkadaşlarına ve HDP’ye en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu üzücü anda kardeş partimiz ile dayanışma içerisindeyiz ve son dönemde yasaklanma ihtimali de dahil olmak üzere haksız yere maruz kaldığı siyasi baskıların kınıyoruz. Bu tür anlamsız saldırılara zemin hazırlayan ve HDP’ye yönelik devam eden siyasi taciz, hedefleme artık sona ermelidir.”



