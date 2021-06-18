Ali Koç: Teknik direktörler Türkiye'ye gelmek istemiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek son durumu anlattı.





Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Ali Koç’un, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz" dediği aktarıldı.







Ali Koç’un 25-26 Haziran’daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak" ifadelerini kullandığı kaydedildi.





25-26 Haziran’da gerçekleşecek kongre sonrasında yeni teknik direktörün artık netleşmesi bekleniyor. Çünkü sarı-lacivertli takımın artık yeni sezon çalışmalarını ve kamp programını planlaması gerekiyor. Şu anda sarı-lacivertlilerde Samandıra’daki teknik ekibe dair hiçbir kesin plan bulunmuyor.