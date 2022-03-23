Şişecam’da anlaşma sağlandı

Şişecam işçilerini temsil eden sendika yönetimiyle işveren temsilcileri arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlandığı belirtildi.







Kristal-İş ile Şişecam yönetimi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 9. oturumunda anlaşma sağlandı. 2 yıllık imzalanan toplu sözleşmede ücretlere yüzde 58 oranında zam yapılırken, sosyal haklardaki artış oranı yüzde 62 oldu.

İmzalanan sözleşmeye göre ücretlere ilk 6 ay yüzde 58, ikinci 6 ay enflasyon, üçüncü 6 ay enflasyon artı enflasyonun yüzde 10’u, dördüncü 6 ay enflasyon oranında zam yapılacak. Sosyal haklarda ise ilk yıl yüzde 62, ikinci yıl enflasyon artı enflasyonun yüzde 10’u kadar artış yapılacak.