Samanyolu Haber /Gündem / Şişecam’da anlaşma sağlandı /23 Mart 2022 23:52

Şişecam’da anlaşma sağlandı

Şişecam yönetimi ile işçi sendikası arasında yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Şişecam işçilerini temsil eden sendika yönetimiyle işveren temsilcileri arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlandığı belirtildi.

Kristal-İş ile Şişecam yönetimi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 9. oturumunda anlaşma sağlandı. 2 yıllık imzalanan toplu sözleşmede ücretlere yüzde 58 oranında zam yapılırken, sosyal haklardaki artış oranı yüzde 62 oldu.

İmzalanan sözleşmeye göre ücretlere ilk 6 ay yüzde 58, ikinci 6 ay enflasyon, üçüncü 6 ay enflasyon artı enflasyonun yüzde 10’u, dördüncü 6 ay enflasyon oranında zam yapılacak. Sosyal haklarda ise ilk yıl yüzde 62, ikinci yıl enflasyon artı enflasyonun yüzde 10’u kadar artış yapılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şişecam’da anlaşma sağlandı Sonraki Haber >>

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:17:35