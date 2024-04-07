Siverek'te seçimler iptal edildi: Gözler YSK'de

İlçedeki seçimlerde AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol ise yüzde 40,17 oy aldı.







Urfa İl Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisi'nin itiraz başvurusu üzerine Siverek'te seçimlerin iptaline ve ve 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verdi.Gazete Duvar'da yer alan habere göre AK Parti'nin 64 oy farkı ile birinci parti olduğu Siverek'te Yeniden Refah Partisi'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verildi.Yeniden Refah Partisi usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. İlçe Seçim Kurulu itirazı usulden reddetti. Yeniden Refah Partisi itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.İl Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar verdi. İlçe Belediye Başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da yenilenecek.Bu arada Yeniden Refah Partisi'nden Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, seçimlerin iptal edilmesi kararının ardından sosyal medya hesabından bir uyarı paylaşımı yaptı. Gülpınar şunları yazdı:"Siverek Seçimlerinin iptal olması hususunda kutlama yapan hemşehrilerimiz sevinçlerinize gözyaşı bulaştırmayın. Lütfen artık silah ile kutlama cehaletine son verelim. Dünyevi bir mesele için aşırı sevinmenin de aşırı üzülmenin de inancımızda bir yeri yoktur."