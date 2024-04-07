Kızıldeniz'de gerginlik devam ediyor: Gemiye saldırı önlendi

Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için Avrupa Birliği (AB) misyonu kapsamında görev yapan Alman ordusuna ait “Hessen” firkateyninin, bir yük gemisine yönelik saldırıyı engellediği bildirildi.



Alman Silahlı Kuvvetlerin (Bundeswehr) sosyal medya platformu X’ten yapılan açıklamaya göre, AB askeri misyonu “Aspides”te görev yapan Hessen firkateyni, Kızıldeniz’de bir sivil yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi.



"Yaklaşan bir füzenin imha edildiği" ifade edilen açıklamada, "Hessen” firkateyninin görevini sürdürdüğü kaybedildi.



Almanya'nın “Hessen” firkateyni, AB'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonu kapsamında şubat sonundan bu yana 250 askerle bölgede bulunuyor.???????



KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.



Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücünün" oluşturulduğunu açıkladı.



ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.