Samanyolu Haber /Gündem / Siyah arabayla kaçırıp 2 milyon dolar istediler /18 Kasım 2019 09:54

Siyah arabayla kaçırıp 2 milyon dolar istediler

İzmir’de Hizmet Hareketine yönelik davalar sebebiyle yargılanan bir kişi siyah bir arabayla kaçırıldı. Esnaf A.Ö.’yü evinin önünden kaçıranlar yarım saat sonra ailesini arayıp para istedi.

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Bold Medya'nın haberine göre olay önceki gece İzmir'de yaşandı .  İzmir Yeşilova esnaflarından A.Ö., Aliağa Yeni Şakran’daki evinin önünden kaçırıldı. A. Ö.’nün avukatı Abdi Yaşar, kaçırılma vakasını sosyal medya hesabından böyle duyurdu.



İZMİR’DEKİ 4. VAKA

BOLD Medya’ya konuşan Abdi Yaşar, “Müvekkilim dün gece siyah bir arabayla kaçırıldı. Hakkında soruşturma var. Ondan dolayı kaçırıldığını düşünüyoruz. Ne olduğunu tam bilmiyoruz ama bir çete de kaçırmış olabilir. İzmir’de bir çete var. Hakkında Cemaat soruşturması bulunanları kaçırıp para istiyorlar. Bugüne kadar böyle 4 vaka oldu. Böyle bir ihtimal de bulunuyor.” dedi.

PARA İSTEDİLER
A.Ö’nün bir aile yakını ise şu bilgileri verdi: “Evin önünde kendi arabasının kapısı açık, anahtarı çalışır vaziyetteydi. Kaçıran kişiler saat 23.00 gibi sonra arayıp 2 milyon dolar istedi. Bizim sülalemizi satsanız o kadar para çıkmaz deyince bir iki saat sonra tekrar aradılar ve bu kez 500 bin TL dediler. Bizde para yok deyince, altın maltın ne varsa getirin demişler. Parayı getirin aksi halde ya öldürürüz ya da emniyete teslim ederiz diyorlar. Siyah bir araba görülmüş evin önünde. Transporter mı tam emin değiliz. Mercedes’e de benziyordu. Aile Jandarma’ya gitti, ifade veriyorlar.”
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