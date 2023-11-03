Samanyolu Haber /Gündem / Skandal karar: 13 yaşındaki çocuğu istismar edip intiharına neden olan sanıklara beraat çıktı /03 Kasım 2023 21:13

Skandal karar: 13 yaşındaki çocuğu istismar edip intiharına neden olan sanıklara beraat çıktı

Gazeteci Timur Soykan, Hakkari'de 13 yaşındaki Esra'yı istismar eden ve intiharına neden olan 3 sanık hakkında beraat kararı verildiğini duyurdu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde yaşayan 11 yaşındaki Esra Yücel, 2016 yılında çöp atmak için dışarı çıktığında Veysi, Zahir ve Nihat Yılmaz adlı kuzenler tarafından istismara uğramış, istismar anını kamerayla görüntüleyen failler, Esra Yücel’i olayı kimseye anlatmaması için ölümle ve görüntüleri yaymakla tehdit etmişti.

Daha sonra failler tarafından uçurumdan atılan Esra Yücel, bir sonraki gün köylüler tarafından bulunarak hastaneye kaldırılmış, kaldırıldığı hastanede alınan ilk ifadesinde istismarı anlatan Yücel, yaklaşık bir ay sonra verdiği savcılık ifadesinde sanıkların isimlerini de beyan etmişti.

İNTİHAR ETTİ

Çocuğun ifadesi doğrultusunda üç zanlı, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 aylık tutukluluklarının ardından DNA testleri, HTS ve PTS kayıtlarına ve çocuğun beyanlarına rağmen, ‘somut delil yok’ gerekçesiyle sanıklar hakkında tahliye kararı verilmişti. Sanıkların serbest bırakılmasının ardından Esra Yücel, 2017’nin şubat ayında yaşamına son vermişti.

BERAAT ETTİLER

Gazeteci Timur Soykan, 42 yıl hapisleri istenen 3 sanığın bugün görülen karar davasında beraat edildiğini duyurdu.

Soykan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beraat ettiler. Aklım almıyor, vicdan kabul etmiyor. İlk davada 42'şer yıl ceza, istinaftan sonra beraate nasıl döndü?" ifadelerini kullandı.
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