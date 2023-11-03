Meteoroloji ve AKOM'dan kritik fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde de iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



MGM’nin uyarısında, vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.



FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki çok sayıda feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 09.00 seferi yapılacak olup, planlı diğer tüm seferler iptal edildi. Öte yandan Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler de iptal edildi.



AKOM DA UYARDI



İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmesine göre, Yarın lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.



Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.



İBB EKİPLERİ YAĞMURA HAZIR



Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili İBB ekipleri yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.



Sistemin Pazar sabah erken saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülürken, sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



BURSA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu



EDİRNE 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu



KOCAELİ 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu



EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu



DENİZLİ 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu



İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu



MUĞLA 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu



HATAY 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu



KAYSERİ 6°C, 24°C

Parçalı bulutlu



KONYA 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu



KASTAMONU 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



RİZE 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu



TOKAT 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu



TRABZON 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ERZURUM 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu



VAN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



DİYARBAKIR 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu



GAZİANTEP 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu



SİİRT 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu