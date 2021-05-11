Sky Sports: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

İngilizlerin İstanbul'da oynanmasını istemedikleri Şampiyonlar Ligi finalinin Porto'nun stadına alındığı iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre, 2021 Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınarak Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verildi. Resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.





Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'dan Londra'ya alınması isteyen İngiltere ile UEFA yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı bildirilmişti.





UEFA, maçın Londra'ya alınması halinde İngiltere'deki mevcut seyahat kısıtlamaları nedeniyle sponsor temsilcileri ve turnuva görevlileri gibi maçta görev yapacak kişilerin önemli bir bölümünün verecekleri adreste 10 gün karantinada kalma zorunluluğu olduğunu gündeme getirmişti.





UEFA, bu uygulamanın maçın organizasyonunu olumsuz etkileyeceğini belirmişti. BBC, İngiltere hükümetinin ise maç için gelecek kişilere istisna sağlamaya sıcak bakmadığını aktarmıştı.





Bu nedenle, UEFA'nın maçın İngiltere'nin de herhangi bir seyahat kısıtlaması uygulamadığı Portekiz'e alınması ihtimali üzerinde durduğu aktarılmıştı.