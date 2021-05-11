Samanyolu Haber /Gündem / Parasız kalan vatandaş kredi kartına sarıldı /11 Mayıs 2021 21:47

Parasız kalan vatandaş kredi kartına sarıldı

Tam kapanmaya nakitsiz giren halk, ihtiyaçlarını kredi kartı ile karşıladı. Kapanmanın ilk haftasında kredi kartı harcamaları yüzde 25 arttı. Harcamaların büyük kısmı online alışverişlerde yapıldı.

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan verilere göre tam kapanmanın başladığı 30 Nisan haftasında kredi kartı kullanımı yüzde 25 arttı. Tam kapanma ile birlikte halkın kredi kartına yöneldiği ifade edilen açıklamada, kredi kartı ile yapılan harcamalarda market, alışveriş merkezleri, kulüp, dernek ve sosyal hizmetler dışındaki tüm harcamalarda düşüş gerçekleştiği belirtildi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 80’E ULAŞTI

Nisan 2020’de başlayan kısıtlamaların bugüne kadar sürmesiyle, kartlı harcamalardaki yıllık artış yüzde 80’e ulaştı. Harcama gruplarına göre bakıldığında, kalemlerin tamamında yıllık olarak artış gözlendi. Salgından en olumsuz etkilenen harcama gruplarında yıllık artış oranlarının da yüksek olduğu görüldü.

ARTIK ALIŞVERİŞLER ONLINE YAPILIYOR

Pandemi dönemi ile başlayan ve halkın ciddi yönelimi ile önem kazanan online alışverişler Nisan ayında da artışını sürdürdü. Halkın internet üzerinden yaptığı alışverişlerin yıllık artışı yüzde 85’e, telefonla yapılan işlemlerinki ise yüzde 67’ye ulaştı.

NİSAN’DA KARTTAN 109 MİLYARLIK HARCAMA YAPILDI

Nisan 2021’de online harcamaların toplam harcamalar içindeki payının yüzde 34 olduğu açıklandı. Kredi kartları ile toplam 581 milyon işlem yapılırken, 109 milyar TL banka kartı ve kredi kartı ile harcama yapıldı.
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