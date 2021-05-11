BJK'de büyük şok

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Beşiktaş sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybederek, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Beşiktaş şampiyonluğu son haftaya bıraktı.







Fatih Karagümrük'ün gollerini 39. dakikada Bertolacci ve 81. dakikada Borini kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 54. dakikada Rachid Ghezzal'dan geldi.





Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi. Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak.





Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel avarajde 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.