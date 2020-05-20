Soğan tarlada çürüyor, üretici iflasın eşiğinde

Adana’da hasadı devam eden kuru soğanda fiyat tarlada 60 kuruşa, market ve pazar raflarında 2-3 liraya düştü. Resmi Gazete’de 7 Ocak’ta yayımlanan tebliğle kuru soğanın ihracatı ‘tüketici fiyatlarının dalgalanmaması’ gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlanırken, oluşan arz fazlası üreticileri büyük zarara soktu.





Geçen yıl kilosu 8-10 liraya kadar yükselen soğanın ekim alanı da bu yıl geçen yıllara göre arttı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye’de yaklaşık 700 bin dönüm alanda kuru soğan ekildiğini söyledi.





ERKENCİ SOĞANIN RAF ÖMRÜ KISA





Adana’da da 33 bin dönümde ekilen kuru soğanın hasadının nisan ayının ilk haftasında başladığını belirten Doğan, “Adana’da hasat sürüyor, yaklaşık 170 bin ton rekolte bekliyoruz. Hasat, haziranın ilk haftasına kadar devam edecek. Erkenci kuru soğan kışlık değildir, depoya girmez. Depoya girdiğinde de fazla beklemez. Bu soğanların raf ömrü uzun değil, hemen tüketilmesi gerekiyor” diye konuştu.









VERİM ARTTI, FİYAT DÜŞTÜ





Korona virüsü salgını nedeniyle lokanta ve otellerin kapatılmasıyla, soğan tüketimi de düştü. Bu durumun da fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu aktaran Doğan, şöyle konuştu:





“Geçen yıl soğanda hastalık nedeniyle verim düşüklüğü vardı. Piyasaya 5-6 liradan girmişti. Bu yıl aynı ekim alanlarında verim iki katına çıktı. Rekoltenin fazla olmasından dolayı soğan fiyatı tarlada 2,5-3 liradan başladı. Tüketimin de az olması nedeniyle o günden bu yana fiyatlar 60-70 kuruşa düştü.”





ÜRETİCİ: SOĞAN ÇUVALLARLA TARLADA DURUYOR





Soğan üreticisi Güner Ateş de bu yıl soğanda verimin yüksek olduğunu, fiyatların ise düştüğünü söyledi. Salgın nedeniyle tüketimin azaldığını belirten Ateş “Hasat yaptığımız soğan çuvallarla tarlada duruyor” dedi.





ZMO: İHRACAT YASAĞI KALKMALI, İTHALAT YAPILMAMALI





Mezopotamya Ajansı’na konuşan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut ise patates ve soğan üreticisinin hasat yaptığı bugünlerde ithalat yapılması ve ihracatın izne bağlanması nedeniyle mağduriyet yaşandığına işaret etti. İhracat sınırlandırılmasının kaldırılmasını isteyen Korkut, ithalatın yapılmaması gerektiğini belirtti.





Çiftçi Emin Yeşilbudak ise durumlarının gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini ve satılmayan soğanları evinin garajına çektiğini anlattı. Yeşilbudak,”Biz artık fiyat da aramıyoruz yeter ki birisi gelip götürsün. Türkiye’de soğan üretiliyor ama gidip dışarıdan soğan getiriyorlar. Bunu sanki bilinçli olarak yapıyorlar. Bir düşman bunu yapmaz. Soğan satılacak pahalı diye Türkiye’deki soğanın ihracatını yasaklıyorlar, gidip dışarıdan soğan getiriyorlar. Bu bir düşmanlıktır başka bir şey değil. Pahalı diyorlar, gelip bizden 50 kuruşa alıp, markette 3 liraya satılabilir” dedi.