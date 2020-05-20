Samanyolu Haber /Gündem / Soğan tarlada çürüyor, üretici iflasın eşiğinde /20 Mayıs 2020 10:31

Soğan tarlada çürüyor, üretici iflasın eşiğinde

Tarlada 2,5-3 liradan açılış yapan soğanın fiyatı, korona virüsü nedeniyle lokanta ve işletmelerin kapalı olmasının getirdiği talep düşüklüğü ve ihracat yasağı nedeniyle 60 kuruşa kadar düştü. İhracat yasağının kaldırılmasını ve ithalata izin verilmemesini isteyen üreticiler, "Ürünlerimiz elde kaldığı için tarlada çuvallarda çürüyor" diyor.

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 Adana’da hasadı devam eden kuru soğanda fiyat tarlada 60 kuruşa, market ve pazar raflarında 2-3 liraya düştü. Resmi Gazete’de 7 Ocak’ta yayımlanan tebliğle kuru soğanın ihracatı ‘tüketici fiyatlarının dalgalanmaması’ gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlanırken, oluşan arz fazlası üreticileri büyük zarara soktu.

Geçen yıl kilosu 8-10 liraya kadar yükselen soğanın ekim alanı da bu yıl geçen yıllara göre arttı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye’de yaklaşık 700 bin dönüm alanda kuru soğan ekildiğini söyledi.

ERKENCİ SOĞANIN RAF ÖMRÜ KISA

Adana’da da 33 bin dönümde ekilen kuru soğanın hasadının nisan ayının ilk haftasında başladığını belirten Doğan, “Adana’da hasat sürüyor, yaklaşık 170 bin ton rekolte bekliyoruz. Hasat, haziranın ilk haftasına kadar devam edecek. Erkenci kuru soğan kışlık değildir, depoya girmez. Depoya girdiğinde de fazla beklemez. Bu soğanların raf ömrü uzun değil, hemen tüketilmesi gerekiyor” diye konuştu.


 
VERİM ARTTI, FİYAT DÜŞTÜ

Korona virüsü salgını nedeniyle lokanta ve otellerin kapatılmasıyla, soğan tüketimi de düştü. Bu durumun da fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu aktaran Doğan, şöyle konuştu:

“Geçen yıl soğanda hastalık nedeniyle verim düşüklüğü vardı. Piyasaya 5-6 liradan girmişti. Bu yıl aynı ekim alanlarında verim iki katına çıktı. Rekoltenin fazla olmasından dolayı soğan fiyatı tarlada 2,5-3 liradan başladı. Tüketimin de az olması nedeniyle o günden bu yana fiyatlar 60-70 kuruşa düştü.”

ÜRETİCİ: SOĞAN ÇUVALLARLA TARLADA DURUYOR

Soğan üreticisi Güner Ateş de bu yıl soğanda verimin yüksek olduğunu, fiyatların ise düştüğünü söyledi. Salgın nedeniyle tüketimin azaldığını belirten Ateş “Hasat yaptığımız soğan çuvallarla tarlada duruyor” dedi.

ZMO: İHRACAT YASAĞI KALKMALI, İTHALAT YAPILMAMALI

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut ise patates ve soğan üreticisinin hasat yaptığı bugünlerde ithalat yapılması ve ihracatın izne bağlanması nedeniyle mağduriyet yaşandığına işaret etti. İhracat sınırlandırılmasının kaldırılmasını isteyen Korkut, ithalatın yapılmaması gerektiğini belirtti.

Çiftçi Emin Yeşilbudak ise durumlarının gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini ve satılmayan soğanları evinin garajına çektiğini anlattı. Yeşilbudak,”Biz artık fiyat da aramıyoruz yeter ki birisi gelip götürsün. Türkiye’de soğan üretiliyor ama gidip dışarıdan soğan getiriyorlar. Bunu sanki bilinçli olarak yapıyorlar. Bir düşman bunu yapmaz. Soğan satılacak pahalı diye Türkiye’deki soğanın ihracatını yasaklıyorlar, gidip dışarıdan soğan getiriyorlar. Bu bir düşmanlıktır başka bir şey değil. Pahalı diyorlar, gelip bizden 50 kuruşa alıp, markette 3 liraya satılabilir” dedi.
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