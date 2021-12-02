Şok iddia: Ekonomik krizdeki Türkiye kiliseleri satışa çıkardı

Avusturya merkezli Kronen Zeitung gazetesi, ekonomik krizin ortasındaki Türkiye’de Hristiyanlara ait ibadethanelerin gelir elde etmek amacıyla satılığa çıkarıldığını iddia etti.







BURSA VE MARDİN’DE SATILIK KİLİSELER…





Habere göre, HDP’li milletvekili Garo Paylan’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sunduğu soru önergesinin ardından, Bursa’da bulunan Rum Ortodoks kilisesi ile birlikte Mardin’deki Süryani Ortodoks kilisesinin satılık olduğu ortaya çıktı.





Bursa’daki Hristiyan ibadethanesi için 441 bin euro fiyat biçilirken, Mardin’deki tarihi Süryani kilisesinin satışı için 507 bin 500 euro istenildiği öğrenildi.





‘DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE CAMİ SATIŞININ REKLAMI YAPILSAYDI?’







HDP Milletvekili Paylan, kilise satışlarını eleştirerek Bakan Ersoy’a, “Bu sizi rahatsız etmiyor mu Sayın Bakanım? Dünyanın herhangi bir yerinde cami satışının reklamı yapılsaydı, muhtemelen tüm Türkiye ayaklanırdı” ifadelerini kullandı.