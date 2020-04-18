‘Sokağa çıkma yasağı’ çoğu yerde yalan çıktı : Binlerce işçi muaf tutuldu!

Kocaeli Darıca’da faaliyet gösteren Kroman Çelik ve Sarkuysan adlı fabrikaların sahiplerine Kaymakamlık tarafından özel izin verildi, fabrikaların hafta sonu da çalıştırılması kararı alındı.

Kaymakamlığın iki fabrika için verdiği izin yazısının “kopyala-yapıştır” olduğu, Kocaeli Valiliği’nin oluruna dikkat çekildiği görüldü.

Darıca Kaymakamlığı'nın 'özel izin' belgesi

Birçok ilde benzer durum var

Konuya ilişkin soL’a açıklamada bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, “muafiyet” kararının sadece Kocaeli’deki bu iki fabrikaya özel olmadığını, birçok ilde işçilerin benzer “özel” izinlerle çalıştırılacağını söyledi.

Manisa, Bursa ve diğer birçok ilde benzer tabloların yaşandığını, buna hızlıca itiraz ettiklerini dile getiren Atar, “Bunlar bizim olduğumuz, bilgimizin olduğu yerler. Diğer sendikaların olduğu ya da olmadığı yerlerde çok daha fazla örnekler olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

İşçiler yaşamsal riskle karşı karşıya

Türkiye’de 75 bini aşkın vaka tespiti yapıldığını, her gün 5 bin yeni vakayla karşı karşıya kalındığını aktaran Atar, sayının giderek arttığını, salgının kontrol edilemediğini söyledi.





Bu koşullarda fabrikalarda çalışan işçilerin de her geçen gün daha fazla yaşamsal riskle karşı karşıya geldiğini belirten Atar, bu konuda en başından beri bilim insanlarının, tabip odalarının çağrılarının dikkate alınmasını istediklerini ancak gelinen noktada bunun yapılmadığını gördüklerini ifade etti.





Fabrikalardaki işçiler de dahil olmak üzere etkili bir sokağa çıkma yasağı kararıyla salgının önce kontrol altına alınması sonra da geriletilmesinin sağlanmasının gerektiğini vurgulayan Atar, “Ancak hükümet ısrarla milyonlarca yurttaşın, emekçinin değil, patronların çıkarını düşünmeye, onların talepleri doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. Hükümet açık bir şekilde ekonomiyi emekçinin yaşam hakkının önüne koymuş durumda.” dedi.





Kararın amacını ortadan kaldırıyorlar

Geçen hafta iki saat kala açıklanan sokağa çıkma yasağı kararıyla binlerce kişinin paniğe kapılmasına neden olan hükümetin, bu kez de erken karar açıklayarak patronlara fabrikalarını açık tutmaları için girişimde bulunmalarına yetecek süreyi verdiğini söyleyen Atar, “Sermaye örgütlerinin baskısı sonucu bakanlıklar, valilikler ve kaymakamlıkların harekete geçtiğini gördük. Bu girişimler sonucunda neredeyse tüm işletmeler açık tutulacak, binlerce işçi sokağa çıkma yasağına rağmen çalıştırılacak” diye konuştu..





Atılan bu hukuksuz adıma karşı her türlü hukuksal ve fiili itirazı yaptıklarını belirten Atar, “Sokağa çıkma yasağı kararının amacını ortadan kaldıran bu girişim kabul edilemez. Bu konuda işçi arkadaşlarımızın sokağa çıkma yasağına uygun davranması için çabalarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.





Sarkuysan’da vaka görülmüş, işçiler iş bırakmıştı

Hafta sonu Kaymakamlığın özel izni ile çalıştırılacak olan Sarkuysan’da Nisan ayı başında bir işçinin Covid-19 testi pozitif çıkmış, işçiler çalışma koşullarına tepki gösterip iş bırakmıştı.





İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart’tan sonra 52 işçinin bu hastalık kaynaklı iş cinayetinde yaşamını yitirdiğini, en az 855 işçinin koronavirüs testinin de pozitif çıktığını açıkladı.



