'Ülkenin anasını ağlattınız, hepinize teşekkürler'

Meydali TV, Bağcılar'da bir sokak röportajı gerçekleştirdi. Röportajın konusu Türkiye gündeminden hiç düşmeyen 'ekonomi' oldu.





Vatandaşlara ekonomik gidişat hakkında neler düşündükleri soruldu. Bir genç kızın sözleri röportaja damga vurdu.





Öğrenci olduğunu söyleyen genç kız, "KPSS'ye çalışıyoruz atanamıyoruz. Millet aç evinde, gençlerin gelecek kaygısı var, millet evine ekmek götüremiyor, insanlar her gün intihar ediyorlar. Bu ülkenin gençleri ne olacak?" dedi.





Muhabirin "Bazı vekiller açlık yok diyor" sözleri üzerine genç kız şunları söyledi:





"Onlar için açlık yok çünkü. Ben de ayda o kadar maaş alsam ben de aç olmam. Asgari ücretle adam bin lira kira mı ödesin, çocuk mu okutsun, evine bir teneke yağ almak için hırsızlık mı yapsın, banka mı soysun ne yapsın bu millet.





Bizim evimizde 3 kişi çalışıyoruz, eve 10 bin lira para giriyor ama zor geçiniyoruz. Kredi çekip kredi ödüyoruz. Evin kirasını zor ödüyoruz. Kardeşimi okutmak zorundayız, ben bir şekilde okumak zorundayım. Geçinemiyoruz, geçinebilenlere helal olsun. Kötünün iyisi diye diye bu günlere getirdiniz, ülkenin anasını ağlattınız hepinize çok teşekkür ediyoruz."





"EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALAMAYAN İNSANLAR ÇALIŞMAK İSTEMEYEBİLİRLER"





"Gençler iş beğenmiyor diyorlar" sorusuna ise, genç kızın yanıtı, "Şartlar zor. Günde 10-12 saat çalışmak herkesin harcı değil. Gezmek, tozmak, pikniğe, sinemaya gitmek lüks haline geldi. Çalışmayı beğenip beğenmemek değil aslında bu. İnsanlar emeklerinin karşılığını alamadıkları için çalışmak istemeyebilirler, insanız biz. Siz 15 sene omuz çürütün sıralarda gidin kasiyerlik yapın. Almanya'da bir burgercide çalışsanız buradaki mühendisten daha iyi maaş alıyorsunuz. Bu ülkede en çok gençlere üzülüyorum." oldu.