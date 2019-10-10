Samanyolu Haber /Gündem / 'Sokakta dövülüp eve taşındı' iddiası /10 Ekim 2019 11:34

'Sokakta dövülüp eve taşındı' iddiası

AKP'li milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde ölen Nadira Kadirova'yla ilgili yeni iddialar var.

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Özbek gazeteci Fahrettin Tacımurat, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde, Ünal'a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümündeki şüphelere ilişkin yeni iddialarda bulundu. Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre Tacımurat, Nadira’nın dışarıda iki, üç kişi tarafından darp edildiğini ve ardından eve taşındığını öne sürdü.

Kanadalı Özbekler ve Yurttaşlık Derneği Başkanı da olan gazeteci Fahrettin Tacımurat şunları söyledi: “Çok vahim şeyler söyleniyor. Nadira'nın ağlayarak ve koşarak villadan çıktığı ve arkasından yetişen iki, üç kişi tarafından sokak ortasında darp edildiği anlatıldı. İddiaya göre, Nadira kanlar içinde yere düştükten sonra içeriye taşımışlar. O yüzden daha ciddi bir araştırma yapılması gerekmektedir.”
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