Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel hangi göreve atandı?

Vatandaşı tekmelediği görüntülerle hafızalara kazınan Yusuf Yerkel'in yeni görevi belli oldu.





Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan Yusuf Yerkel, Soma’da Erdoğan’ı protesto eden Erdal Kocabıyık adındaki madenciyi tekmelemişti.





Soma’daki maden faciasını acısı dinmeden, bir madenci yakınını tekmelemesiyle gündeme oturan müşavir Yusuf Yerkel’in Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak tayin edildiği ortay açıktı. İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili paylaşımında, “Dış ticaret uzmanı olmayan bu kişi hangi nedenle bu makama atandı?” ifadelerini kullandı.













Soma faciasının hemen ertesinde, faciayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın müşaviri Yusuf Yerkel, olaydan 4 yıl sonra özür dilemişti.







