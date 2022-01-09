Samanyolu Haber /Gündem / Atina: Türk F-16'ları Yunan adaları üzerinde uçtu /09 Ocak 2022 11:54

Atina: Türk F-16'ları Yunan adaları üzerinde uçtu

Yunanistan, Koyun Adası ile yerleşim olmayan iki ada üzerinde uçuş yapan Türk savaş uçaklarının, Yunan uçakları tarafından engellendiğini duyurdu.

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Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait Koyun Adası üzerinde Cuma günü iki kez uçuş yaptığını öne sürdü. DW'nin haberine göre Yunan medyasında yer alan açıklamaya göre Türk F-16'ları İzmir'in karşısındaki Sakız Adası'nın yanında bulunan Koyun Adası ile herhangi bir yerleşimin olmadığı civadaki iki adanın üzerinde uçtu. Bakanlık, Türk jetlerinin Yunan uçakları tarafından engellenmesinin ardından bölgeden uzaklaştığını açıkladı.

Türkiye tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın verilerine göre Türk savaş uçakları 2021'de 48 defa Yunanistan toprakları üzerinde uçtu; yüzlerce kez de Yunan hava sahasını ihlal etti.
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