Samanyolu Haber /Gündem / Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu /18 Aralık 2023 19:29

Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu

İstanbul'da kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep olan Muhammed Hasan Sheikh Muhammed'in babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Sheikh Mahmut, Göçer ailesine taziye başsağlığı diledi.

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İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un kullandığı resmi plakalı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden olmuştu.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Sheikh ise polis tutanağında ‘motokurye hatalı gösterildiği’ için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış ve daha sonra ülkesine kaçmıştı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETTİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ‘asli kusurlu’ bulunan Sheikh Muhammed'in babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Sheikh Mahmut, Somali Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur aracılığıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Somali Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, bugün motokurye Yunus Emre Göçer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut telefon açarak, eşi Öznur Göçer’e taziyelerini iletti. 

Somali Cumhurbaşkanı kendisinin ve eşinin de üzgün olduğunu da ifade ederek "Ben sadece bir baba olarak başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.


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