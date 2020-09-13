Samanyolu Haber /Gündem / Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti /13 Eylül 2020 14:32

Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti

Konya, Ankara, Trabzon ve Urfa'da 5 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Türk Tabipleri Birliği (TTB) son 24 saate 5 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ismini paylaştı.

Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimleri şöyle:

*Konya İl Sağlık Müdürlüğü özlük biriminde görev yapan İbrahim Kılınçarslan.

*Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Canruh.

*Konya Emirgazi Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Ertuğrul Sütçü.

*Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan teknisyen Faik Çelebi.

*Urfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar.
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