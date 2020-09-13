Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) son 24 saate 5 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.
TTB sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ismini paylaştı.
Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimleri şöyle:
*Konya İl Sağlık Müdürlüğü özlük biriminde görev yapan İbrahim Kılınçarslan.
*Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Canruh.
*Konya Emirgazi Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Ertuğrul Sütçü.
*Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan teknisyen Faik Çelebi.
*Urfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar.