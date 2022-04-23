Son anket açıklandı, Kılıçdaroğlu haklı çıktı

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından Mart ayına ilişkin elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili verileri paylaştı





Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Türkiye'nin Nabzı Mart 2022’ anketinden sonuçlara göre, seçmenlerin yaklaşık beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor…





Anket sonucuna göre elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini söyleyen vatandaşlar yüzde 18,6, ödeyebiliyorum ama zorlanıyorum diyenler yüzde 57, ödeyebiliyorum diyenler ise 23.9.





KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?









Türkiye’de 4 milyona yakın abonenin elektriğinin kesildiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:





*Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu eylemim, bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildir. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir.





*Mücadelem, ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. Ama aynı zamanda, dünyanın tüm demokratlarına da bir çağrıdır.





*Eşimle birlikte 1 hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım.





*Tereddüt ediyor muyum? Asla. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum, ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım.







