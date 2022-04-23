6 muhalefet lideri yine buluşacak

CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi Genel Başkanları, yarın yeniden bir araya geliyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde iftar saatinde gerçekleştirilecek üçüncü altılı zirvede, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) inceleyeceği yeni Milletvekili Seçim Kanunu’nun olası sonuçları ele alınacak. Görüşmenin gündeminde seçim güvenliğinin sağlanması ve Uysal'ın açıklaması ile başlayan adaylık endeksli tartışmalar ile ittifakın genişlemesi konuları bulunuyor.





Altı parti lideri, seçimlere ittifak halinde girilmesi ya da CHP ve İyi Parti dışındaki partilerin tek liste halinde seçimlere katılması durumunda ortaya çıkacak olası sonuçları da inceleyecek. Bu konuda kurmayların yaptığı çalışmalara göre senaryolar değerlendirilecek. Saadet Partisi, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin toplamda yüzde 7 oy oranına ulaşmasının mümkün görüldüğü durumda, bu partilerin Saadet Partisi listelerinden seçime girebileceği, bu durumda ise resmi ittifakın değişmeyebileceği muhalefet kulislerinde konuşulanlar arasında yer alıyor.





Altı partinin önündeki bir diğer konu ise seçim güvenliği olacak. Geçmiş seçimlerde özellikle Urfa, Antep ve Mardin başta olmak üzere çok sayıda kentte sandıklarda yeterli müşahitin bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan sorunların önüne geçmek isteyen altı muhalefet partisi, bu konudaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasını istiyor. Edinilen bilgiye göre, şu ana kadar sandıkların yüzde 90’ında müşahitlik için isim belirleme işlemini tamamlayan CHP kurmayları, bu konuda hazırlanan sunumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na iletti. Kılıçdaroğlu’nun da bu sunumu liderlerle paylaşması ve kalan sandıklar için görev dağılımının yapılması planlanıyor.





UYSAL’IN SÖZLERİ MASADA





Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, liderlerin Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın tartışılan ifadelerini de gündeme alması bekleniyor. Uysal’ın, DEVA ve Gelecek Partisi liderlerini kastettiği öne sürülen, Cumhurbaşkanı adayı için sarf ettiği, “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamalıdır” sözlerine bu toplantıda açıklık getireceği, ayrıca liderlerin “Kriz izlenimine neden olmamak için” yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunacağı aktarıldı.