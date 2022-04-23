Almanya'da saatlik asgari ücret 12 euro oldu

Almanya'da saat başına ödenen asgari ücret 1 Ekim'den itibaren 12 avroya yükseltilecek. Bakanlar Kurulu Çalışma Bakanı Hubertus Heil‘in (SPD) asgari ücretin yükseltilmesine ilişkin tasarısını kabul etti. Böylece Bakanlar Kurulu, Başbakan Olaf Scholz'un (SPD) seçim vaatlerinden birine yeşil ışık yakmış oldu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ZDF kanalında yayınlanan Morgenmagazin programında yaptığı açklamada "Asgari ücreti, yoksulluğa karşı daha dirençli olması için 12 avroya yükseltiyoruz" dedi. Bakan, asgari ücretin yükseltilmesini gerekli bir adım olarak gördüğünü belirterek, artışın Almanya'da satın alma gücünü de artıracağını ifade etti. Artıştan yaklaşık 6,2 milyon işçi yararlanacak.





1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren asgari ücretlerde bir düzenlemeye gidilerek, 10,45 avro olarak ödenmesinin sağlanması planlanıyor. Bu tarihten üç ay sonra, 1 Ekim'den itibaren de 12 avroya çıkarılacak. Bu artış, daha önceki uygulanan zam oranlarından bağımsız olarak, bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirelecek. Almanya'da normal şartlarda asgari ücret artışı bir önceki artış esas alınarak belirleniyor. Yasa tasarısında, yaşam ve konut maliyetlerinin artması nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiği belirtildi.





Almanya, AB'de asgari ücretin nispeten yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, yılın başından bu yana geçerli olan saat başı 9,82 avroluk asgari ücret, tam zamanlı bir iş için aylık brüt bin 621 avroya tekabül ediyor. Lüksemburg'da 2 bin 257 avro, İrlanda'da bin 775 avro, Hollanda‘da bin 725 avro ve Belçika'da ise bin 658 avro asgari ücret ödeniyor. Fransa'da ise bu meblağ Almanya'ya göre daha düşük ve bin 603 avro.