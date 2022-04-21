Son anket sonuçları: AKP ve MHP İstanbul'da çok farklı kaybediyor

Kamuoyu araştırma şirketi ORC Araştırma tarafından İstanbul özelinde yapılan son seçim anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Son anket, İstanbul ilinin siyasi eğilimini tespit etmek amacıyla İstanbul'un 3 bölgesine özel yapıldı.





Son anket sonuçları 13 - 17 Nisan 2022 tarihleri arasında toplam 7 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşme yapılarak elde edildi. Yüz yüze görüşülerek yapılan son anket çalışmasında katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.





ÇOK FARKLI SON ANKET SONUÇLARI: ŞİMDİ AKP VE MHP DÜŞÜNSÜN

Siyasi Eğilimler Araştırması Raporu araştırmasında siyasi partilerin oy oranları dikkat çekti. Son anket sonuçlarına göre, AK Parti’nin oy oranı %33.1 olurken CHP’nin oyu %27.8, İYİ Parti 17.5, HDP %10.7, MHP %4.9, DEVA Partisi %1.4, Gelecek Partisi %1.1, DP %0.5 olarak çıktı.





Son anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin toplam oy oranı %38 çıkarken Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin toplam oy oranı %45.3 oldu