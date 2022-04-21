Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonuçları: AKP ve MHP İstanbul'da çok farklı kaybediyor /21 Nisan 2022 14:19

Son anket sonuçları: AKP ve MHP İstanbul'da çok farklı kaybediyor

İstanbul özelinde yapılan son anket sonuçları paylaşıldı. Seçim anketi sonuçlarına göre, AKP ve MHP ortaklığı İstanbul'da ciddi bir farkla kaybediyor. İşte son seçim anketi sonuçları...

SHABER3.COM

Kamuoyu araştırma şirketi ORC Araştırma tarafından İstanbul özelinde yapılan son seçim anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Son anket, İstanbul ilinin siyasi eğilimini tespit etmek amacıyla İstanbul'un 3 bölgesine özel yapıldı. 

Son anket sonuçları 13 - 17 Nisan 2022 tarihleri arasında toplam 7 bin 100 kişiyle yüz yüze görüşme yapılarak elde edildi. Yüz yüze görüşülerek yapılan son anket çalışmasında katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

ÇOK FARKLI SON ANKET SONUÇLARI: ŞİMDİ AKP VE MHP DÜŞÜNSÜN
Siyasi Eğilimler Araştırması Raporu araştırmasında siyasi partilerin oy oranları dikkat çekti. Son anket sonuçlarına göre, AK Parti’nin oy oranı %33.1 olurken CHP’nin oyu %27.8, İYİ Parti 17.5, HDP %10.7, MHP %4.9, DEVA Partisi %1.4, Gelecek Partisi %1.1, DP %0.5 olarak çıktı.

Son anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin toplam oy oranı %38 çıkarken Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin toplam oy oranı %45.3 oldu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son anket sonuçları: AKP ve MHP İstanbul'da çok farklı... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:30:05