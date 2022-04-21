Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’daki domates ve salatalığın fiyatını TL’ye çeviren Ahmet Dursun alay konusu oldu /21 Nisan 2022 14:12

Almanya’daki domates ve salatalığın fiyatını TL’ye çeviren Ahmet Dursun alay konusu oldu

A Milli Takım’ın ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun’un Türk Lirası üzerinden Türkiye ve Almanya’daki alım gücünü karşılaştırması sosyal medyada alay konusu oldu. Domates ve salatalık fiyatlarını Türk Lirasına çeviren Dursun, 24 bin liraya denk gelen Almanya’daki brüt asgari ücreti TL’ye çevirmekten kaçındı.

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Eski milli futbolcu Ahmet Dursun sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Dursun, “Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” diyerek Almanya’daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek çok yüksek olduğunu iddia etti.

ASGARİ ÜCRETİ TL’YE ÇEVİRMEDİ
Eski futbolcu Ahmet Dursun, kişisel sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya’daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek eleştirdi. Eski futbolcu, “Salatalık 2.99 Euro 50 TL, domates 4.49 Euro 72 TL, cherry domates 7.99 Euro 127 TL. Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” ifadelerini kullandı. Almanya’da asgari ücretin saatini 8,50 Euro diyerek yanlış yazan Dursun, 9,82 Euro olan asgari ücretin saatinin 1 Ekim tarihinde 12 Euro’ya çıkacağı bilgisini de gizledi.

ALMANYA’DA ASGARİ ÜCRET 24 BİN LİRA
Ahmet Dursun’un paylaşımında Türkiye ve Almanya’daki asgari ücret miktarları yer almadı. Almanya’da brüt asgari ücret 1.621 Euro, Türkiye’de ise 330 Euro. Ahmet Dursun’un hesabıyla Almanya’da brüt asgari ücret 24 bin lirayı geçerken Türkiye’de  5 bin 4 lira.

Dursun’un bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve tepki çekti.
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