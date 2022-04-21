‘Altılı masa’ simülasyonu: Tek partiden seçime girilirse 43 vekil fazla çıkıyor

İttifak yapan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekili hesaplama sistemini, oy oranı düşük partiler aleyhine değiştiren yeni Seçim Yasası, cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarma ve parlamento seçimlerinde de çoğunluğu sağlamayı hedefleyen muhalefet partilerinde, hesapların değişmesine neden oldu







Cumhurbaşkanı ve Meclis seçiminde bir yıldan uzun bir süre varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti.







Henüz partilerin üzerinde uzlaştığı cumhurbaşkanı adayı olmasa da daha fazla vekil çıkarabilmek için farklı senaryoların gündem geldiği belirtildi.





BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Ankara Üniversitesi’nden bir akademisyen grubu, ittifak için sekiz seçenekli bir simülasyon hazırladı.





Buna göre tüm partilerin adayları eğer tek bir listeden girerse, o parti 43 milletvekili daha fazla çıkarabiliyor. Bunun da muhalif milletvekili sayısını 300’ün üstüne çıkaracağı düşünülüyor.









Ancak kulislerde bu senaryonun uygulanmasının zor olduğu konuşuluyor.





Parti kaynakları, bu yönde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na birçok çalışma geldiğini ancak esas verinin, partinin il il yaptıracağı saha analizleriyle ortaya çıkacağını belirtti.





Kaynaklar “Seçime nasıl bir sistemle gidileceğine, ittifakların nasıl şekilleneceğine parti tek başına karar vermeyecek. Altılı masada tarafların önerilerine göre netleşecek” dedi.









Diğer senaryolar

İttifak içinde farklı senaryolar da dile getiriliyor.





Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmesi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.





DP’nin İYİ Parti, muhafazakar tabana sahip DEVA ve Gelecek Partisi’ninse Saadet çatısı altında seçime girmesi formülü de konuşulanlar arasında.





Saadet Partisi muhafazakar seçmeni olan partilerin kendi listesinden seçime girmesine sıcak bakarken, DEVA Partisi her partinin tek başına seçime girmesi düşüncesine daha yakın.