Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonuçları derdi ortaya koydu! AKP birinci ama… /26 Ekim 2022 08:38

Son anket sonuçları derdi ortaya koydu! AKP birinci ama…

Son anket sonuçları vatandaşın dertli olduğu konuları tek tek ortaya koymaya devam ediyor. AK Parti'nin en başarısız olduğu konular anket çalışması ile ortaya çıktı.

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Son anket sonuçları bu kez iktidarın en başarısız olduğu konuları tek tek ortaya koydu. 

Yöneylem Araştırma “Türkiye Siyaset Paneli” araştırmasında AK Parti iktidarının ‘en başarısız olduğu konular’ ortaya çıktı. Çalışmada son anket sonuçları dikkat çekti. AK Parti'nin en başarısız olduğu konuların birinci sırasında ekonomi çıktı.

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü yaptıkları çalışmaya ilişkin anket sonuçlarını sosyal medya platformu Twitter hesabından yayınladı.

Ankette, katılımcılara açık uçlu soru olarak “İktidarın en başarısız olduğu konular” soruldu. Birden fazla cevabın verildiği son anket sonuçlarına göre, %58,8 ‘ekonomi’ konusu AK Parti’nin en başarısız olduğu konular arasında birinci sırayı aldı. Ekonomiyi, %13,6  “Eğitim sistemi” takip etti.

Son anket sonuçları şöyle:

Adalet/Hukuk sistemi %11,5
Sığınmacı politikası %6,6
Dış politika %5,5
Sağlık sistemi %5,5
Ülke yönetimi %4,6
Tarım ve Hayvancılık Politikaları %3,4
Diğer %11,0
Başarısızlığı yok %7,8
Cevap yok %12,5
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