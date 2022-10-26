Samanyolu Haber /Gündem / CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı /26 Ekim 2022 08:48

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Nedim Şener’in açtığı hakaret davası nedeniyle gece saat 02.00’de Ankara’da kaldığı otelden hukuka ve usule aykırı şekilde gözaltına alındığını, karakolda kendisine tebliğ yapıldıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

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CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Nedim Şener’in kendisine açtığı hakaret davası nedeniyle hukuka ve usule aykırı şekilde gece saat 02.00’de gözaltına alınıp serbest bırakıldığını duyurdu.

Kaldığı otelde gözaltına alınıp karakolda tebliğ yapıldıktan sonra serbest bırakıldığını aktaran Özcan, “Bugün Ankara Adliyesi’nde ifade vereceğim” dedi.


Özcan, Nedim Şener’den bugüne kadar iki ayrı tazminat davası kazandığını belirterek, Şener’in tazminata mahkûm edildiği Twitter yazışmalarından dolayı kendisine dava açtığını kaydetti.

Normal süreçte duruşma günü ifadeye gelmediği takdirde yakalama kararı çıkartılması gerektiğini söyleyen Özcan, “Hukuka ve usule aykırı şekilde dün akşam bir yakalama kararı çıkartıldı ve anormal bir şekilde bu konuda kolluk güçleri görevlendirildi” ifadelerini kullandı.

Özcan paylaşımını şöyle sonlandırdı:

“Kolluk güçlerinin bana sadece tebligat yapacaklarını söyleyerek bu tebligatın her zaman olması mümkünken, beni gece 2’de otelde göz altına alınma kararı, itibar suikastinden başka birşey değil.”



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