Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den yeni aşı kampanyası /26 Ekim 2022 08:50

ABD'den yeni aşı kampanyası

Dünya genelinde Halkın algısı pandeminin sona erdiği yönünde olsa da, Corona dünya nüfusunun sağlığını olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Ülkeler kış mevsimine girerken yeni bir aşı kampanyasına başladı

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de  tatil sezonu yaklaşırken özellikle ileri yaştaki Amerikalılar’ı takviye doz aşılarını olmaya çağırdı . 
Vatandaşları teşvik için kameraların karşısında kollarını sıvayan Biden  güncellenmiş COVID-19 aşısını oldu. Biden aşı olmadan önce yaptığı konuşmada, “Bütün Amerikalılar’ı mümkün olan en kısa sürede takviye doz aşılarını yaptırmaya çağırıyorum" dedi.

Aşı karşıtı Amerikalılar’a seslenen Biden, ABD'de 1 milyondan fazla kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, onları partizan siyaseti bir kenara bırakmaya çağırdı.

Amerika’da grip mevsiminin başlangıcı, son haftalarda hastanelere başvuruları arttıran, özellikle bebeklerde şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bulaşıcı ve yaygın bir virüs olan RSV vakalarının bildirilmesiyle aynı zamana denk geliyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde , ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 aşısını, çocukların ve yetişkinlerin aşı takvimine ekleme kararı almıştı Federal yetkililer, ABD'de 6 aydan büyük yaş grupları için 2 doz halinde BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği Covid-19 aşılarını tavsiye ediyor. Philadelphia Çocuk Hastanesinden Dr. Paul Offit, her yıl doğan 3 ila 4 milyon çocuğun Covid-19 virüsüne maruz kaldığına işaret ederek, bu uygulamanın birçok çocuğun hayatını kurtaracağını savundu.

Dünya genelinde şimdiye kadar 631,5 milyon corona virüs vakası görüldü. 6,5 milyon kişi ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Vaka sayılarına ülkelere göre bakıldığında 99 milyon kişinin corona virüse yakalandığı ABD ilk sırada yer alıyor. 
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