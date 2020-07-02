Samanyolu Haber /Gündem / Son kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki AKP'nin oyu giderek eriyor /02 Temmuz 2020 09:54

Son kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki AKP'nin oyu giderek eriyor

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Selçuki, "AKP’nin oyları pandemide artmıştı ama şimdi yeniden azaldı" dedi. Selçuki ayrıca, "CHP’nin yönettiği yerlerde halk CHP’den memnun" ifadelerini kullandı

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İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzın ile Sözüm Var’da araştırma sonuçlarını açıklayan Selçuki, AKP'nin oy oranının yeniden azaldığını söyledi.

Selçuki, 29-30 Haziran’da bin 514 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarını aktardı.

"AKP’nin oyları pandemide artmıştı ama şimdi yeniden azaldı" diyen Can Selçuki, "CHP belediyelerde iyi gidiyor. CHP’nin yönettiği yerlerde halk CHP’den memnun" değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anket verilerine göre kararsızların dağıtılmadığı haliyle partilerin oy oranları şöyle:

AKP yüzde 36.27

CHP yüzde 18.63

HDP yüzde 10.43

MHP yüzde 9.50

İYİ Parti 9.20

DEVA Partisi 2.40

Gelecek Partisi yüzde 0.78

Kararsızlar yüzde 10.70

Haziran ayı başında KONDA tarafından açıklanan anket de, AKP oylarında benzer bir erime trendini gözler önüne sermişti.

Metropoll Araştırma'nın "Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketine göre, AKP'deki düşüş sürüyor.

AKP şubat ayından bu yana üç puan daha kaybetti.

Anket sonucuna göre, AKP'nin şubat ayında 33,9 olan oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda 32,8'e ve mayısta 30,7'ye düştü.

MHP'nin de şubay ayına göre oy oranları önemli ölçüde düşüş gösterdi. Şubat ayında 8,5 olan oy oranı mayısta 7,3'e kadar geriledi.

Ankate göre, kararsızların oranı yüzde 7,7 oldu. Kararsızların oranının MHP'nin oy oranından fazla olması dikkati çekti.

Ankete göre, yeni partilerin oy oranı birbirine eşit. DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 1,3 oldu.

CHP'de ise şubat ayında yüzde 20,7 olan oy oranı martta 17,7'ye geriledi, nisan ve mayısta yükselişe geçerek 19,0 ve 21,7'ye ulaştı.

Ankette HDP'nin oy oranı yüzde 8,4 olurken, İYİ Parti'nin oy oranı ise 7,7'ye ulaştı.
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