Son kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki AKP'nin oyu giderek eriyor

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anket verilerine göre kararsızların dağıtılmadığı haliyle partilerin oy oranları şöyle:

AKP yüzde 36.27

CHP yüzde 18.63

HDP yüzde 10.43

MHP yüzde 9.50

İYİ Parti 9.20

DEVA Partisi 2.40

Gelecek Partisi yüzde 0.78

Kararsızlar yüzde 10.70

Haziran ayı başında KONDA tarafından açıklanan anket de, AKP oylarında benzer bir erime trendini gözler önüne sermişti.





Metropoll Araştırma'nın "Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketine göre, AKP'deki düşüş sürüyor.





AKP şubat ayından bu yana üç puan daha kaybetti.





Anket sonucuna göre, AKP'nin şubat ayında 33,9 olan oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda 32,8'e ve mayısta 30,7'ye düştü.





MHP'nin de şubay ayına göre oy oranları önemli ölçüde düşüş gösterdi. Şubat ayında 8,5 olan oy oranı mayısta 7,3'e kadar geriledi.





Ankate göre, kararsızların oranı yüzde 7,7 oldu. Kararsızların oranının MHP'nin oy oranından fazla olması dikkati çekti.





Ankete göre, yeni partilerin oy oranı birbirine eşit. DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 1,3 oldu.





CHP'de ise şubat ayında yüzde 20,7 olan oy oranı martta 17,7'ye geriledi, nisan ve mayısta yükselişe geçerek 19,0 ve 21,7'ye ulaştı.





Ankette HDP'nin oy oranı yüzde 8,4 olurken, İYİ Parti'nin oy oranı ise 7,7'ye ulaştı.