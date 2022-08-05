Son seçim anketine göre AKP yüzde 33 CHP yüzde 25

Prof. Dr. Özer Sencar'ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma'nın son seçim anketi yayımlandı. Buna göre 11-16 Temmuz tarihlerini kapsayan araştırmada, kararsızların dağıtılmasıyla AKP yüzde 33,8, CHP yüzde 25, İYİ Parti yüzde 14,5, HDP yüzde 11,2, MHP yüzde 6 oy alıyor.





