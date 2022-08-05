Samanyolu Haber /Gündem / Son seçim anketine göre AKP yüzde 33 CHP yüzde 25 /05 Ağustos 2022 02:49

Son seçim anketine göre AKP yüzde 33 CHP yüzde 25

Metropoll Araştırma, yeni seçim anketi sonuçlarını paylaştı. MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 39,4, ‘cumhur ittifakı’nın oyuysa 39,8 olarak ölçüldü.

Son seçim anketine göre AKP yüzde 33 CHP yüzde 25

Prof. Dr. Özer Sencar'ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma'nın son seçim anketi yayımlandı. Buna göre 11-16 Temmuz tarihlerini kapsayan araştırmada, kararsızların dağıtılmasıyla AKP yüzde 33,8, CHP yüzde 25, İYİ Parti yüzde 14,5, HDP yüzde 11,2, MHP yüzde 6 oy alıyor.


MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 39,4, ‘cumhur ittifakı’nın oyuysa 39,8 olarak ölçüldü.

Metropoll Araştırma şirketi 11-16 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 91 kişiyle yaptığı anket sonucunu paylaştı.

MetroPoll Araştırma'nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ankete katılanlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

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