Samanyolu Haber /Dünya / Sony: Playstation 5 talebine yetişemiyoruz /10 Mayıs 2021 10:42

Sony: Playstation 5 talebine yetişemiyoruz

Japon teknoloji devi Sony, oyun konsolu PlayStation 5'e olan talebi karşılayamadıklarını belirterek, bu sürecin 2022'de devam edebileceğini açıkladı.

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Sony’nin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hiroki Totoki, PlayStation’ın en son çıkan modeline talebin çok fazla olduğunu ve bu konuda bir dengesizlik yaşandığını dile getirdi.

PlayStation 5’lerin erişilemez ve bulunamaz olmasının 2022’de de görülebileceğini söyleyen Japon yetkili, üretim sürecinde yarı geçirgen bazı komponentlerin eksikliğinin yaşandığını ve bu sebeple üretim sürecinin de yavaş ilerlediğini dile getirdi.

Totoki, “Ben talebin bu yıl da azalacağını düşünmüyorum fakat malzemeleri sağlayarak gelecek yıl daha çok PlayStation 5 üretsek bile talebi karşılayacağımıza inanıyorum” dedi. Totoki, Koronavirüs sebebiyle talebin arttığını doğrularken, bunun etkisinin gelecek yıllarda da etkisini hissettireceğini söyledi. Totoki, “Biz 100 milyondan fazla PlayStation 4 sattık ve pazar payımız ve adımızı düşününce PlayStation 5’e talebin kolayca azalacağını düşünmüyorum” ifadesini kullandı.
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