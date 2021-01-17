Samanyolu Haber /Teknoloji / Sosyal medya devlerine reklam yasağı başlıyor /17 Ocak 2021 16:23

Sosyal medya devlerine reklam yasağı başlıyor

Türkiye’de temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ağ sağlayıcılarına reklam yasağı geliyor.

SHABER3.COM

Sosyal medya devleri için reklam yasağı 19 Ocak itibarıyla devreye girecek.Ekim 2020'de Meclis'te kabul edilen 5651 sayılı kanundaki yeni düzenleme kapsamında, kullanıcı sayısı bir milyonu geçen sosyal medya ağ sağlayıcılarından Türkiye’de temsilci bulundurması isteniyordu.

Temsilci atamayan sosyal medya ağ sağlayıcılarına şimdiye kadar 40 milyon TL ceza kesildi.Ancak cezaların ardından YouTube, TikToK ve Dailymotion Türkiye’ye temsilci atayacağını açıklasa da Facebook, Twitter ve Instagram halen temsilci atamayı kabul etmedi.

Kanun gereği sırada, Türkiye’de halen temsilci bulundurmayı kabul etmeyen bu platformlara reklam verilmesinin engellenmesi var.

Peki, reklam yasağı ile birlikte, sosyal medya kullanıcıları için ne değişecek? Bu sitelere reklam veren firmalar, yeni uygulamadan nasıl etkilenecek?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) reklam yasağı kararını Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte, Türkiye’deki mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak. Kanunda reklam yasağının çerçevesi, söz konusu platformlarla sözleşme yapılmaması ve bu sitelere reklam bedeli para transferi gerçekleştirilmemesi olarak belirlenmiş.

Uzmanlar, reklam vermenin önünde teknik olarak da bir engel olmadığını ancak reklam veren kişi veya firmalara, Kabahatler Kanunu uyarınca düşük miktarlarda idari para cezalarının kesilebileceğini ifade ediyor.
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