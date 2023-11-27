Sosyal medya platormu X’te büyük tuzak

Vatandaşlar ‘Banka hesap kesintileri, kart aidatı iadesi, puan kazanmak, kredi almak, çekilişe katılmak için tıklayın’ şeklinde ifadeler yer alan reklamlara aldanarak tuzağa düşüyor.

Mudiler bankanın veya ilgili kurumun sitesine gireceğini sanarak reklama tıkladığında banka hesaplarının boşaltılma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Süreç şöyle ilerliyor: Vatandaş ‘bankanın uygulamasına girdim’ sanarak tüm bilgilerini giriyor. Ekranda bilgileri gören dolandırıcı aynı zamanda ikinci bir bilgisayardan bankanın gerçek mobil şubesine giriyor.

Banka tüketicinin cep telefonuna bir şifre gönderiyor. Tüketici, o şifreyi de dolandırıcının ekranına yazdığında dolandırıcı gerçek banka hesabının bulunduğu sayfada o şifreyle hesabı boşaltabiliyor ayrıca kredi çekip borçlandırabiliyor.









Sosyal medya işletmecileri de bu ilanları yayınlayarak yüz binlerce insanı tehlikeye sokuyor. Bu kadar rahatlıkla bu tür yanıltıcı ilanları verenlerin önlenmesiyle ilgili bir denetimin mekanizması olmasını gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ilgili kurumların X benzeri platformlara ceza vermesi gerektiğini belirtiyor.