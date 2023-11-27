Sinan Ateş soruşturmasında yeni gelişme : Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşanırken, eski ismiyle Twitter’daki Orhun Haber isimli hesaptan 19 Kasım tarihinde yapılan paylaşımda, Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça doğrudan hedef alınmıştı





Orhun Haber isimli internet sitesinin Servet Ejder adına, fatura bilgilerinin ise Mert Kerim Ejder adına olduğu tespit edildi. Savcılığın, şüphelilerin mahkemeye sevkine ilişkin yazısında, “suçun topluca işlenmiş olabileceği ve şüpheli sayısının çok olduğu” belirtildi.





T24’ün haberine göre, Paylaşım üzerine Ankara Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda sosyal medyadaki hesabın internet sitesi olarak belirtilen orhunhaber.com’un Servet Ejder, fatura bilgilerinin ise kardeşi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.





Bu tespit üzerine iki kardeş gözaltına alındı. Ejder kardeşlerin gözaltına alınmasının ardından aynı hesaptan Ankara Başsavcısı Akça bir kez daha hedef alınarak tehdit edildi.





‘TOPLU SUÇ’ TESPİTİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler bugün adliyeye getirildi. Şüpheliler daha sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, söz konusu internet sitesinin Ejder kardeşlere ait olduğu belirtilerek, Servet Ejder’in telefonundan elde edilen yazışmalardan da bu durumun anlaşıldığı kaydedildi. Yazıda, “dosyada elde edilen delillere göre eylemin toplu halde işlenmiş olabileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, olayın niteliği, özellikleri, bağlantıları ve faillerinin araştırılması ve tespiti bakımından delillerin toplanmasında güçlük bulunduğu, şüpheli sayısının çok olduğu, el konulan dijital materyallerin incelenmesinin zaman aldığı, şüphelilerin eylemlerinin ve bağlantılarının araştırılmasına ihtiyaç olduğu” ifade edildi.





SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı Mert Kerim Ejder, hakimlikteki sorgusunda web sitesi ile X’teki hesabın ilişkilendirilemeyeceğini öne sürerek, söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.





Bu hesabın herkes tarafından açılmış olabileceğini, dosyada buna ilişkin bir tespit olmadığını iddia eden Ejder, “Benim sosyal medyada bulunan hesabım Orhunajans ismindedir. Twitter’da paylaşılanların benim şirketimle ilgisi yoktur. Orhunhaber isimli hesaptan bu soruşturma sayesinde haberim oldu. Dijital materyallerde yer alan konuşmalar ticari amaçlıdır. Sosyal medya alan adı ve orhunhaber alan adı farklı mecralardır. Benim Twitter’daki bu hesaptan haberim yoktur” dedi. Servet Ejder de suçlamaları kabul etmedi.





Sorgularının ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin “iftira” ve “yargı görevini yapanı etkileme” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.