ABD Türkiye ilişkilerinde kriz çıkarmıştı: Metin Topuz serbest bırakıldı

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, 2017 yılında gözaltına alınan ve 2020 yılında tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Metin Topuz’un serbest bırakıldığını duyurdu.







Bloomberg’in aktardığı haberde, “Türkiye, ilişkilere zarar verdiği ABD Başkonsoluğu çalışanını serbest bıraktı. Topuz’un tutuklanması NATO müttefikleri arasındaki büyük krizi derinleştirmişti” denildi.











BLOOMBERG’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bloomberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti Biden yönetiminden F-16 savaş uçakları ile birlikte yabancı yatırımcıları çekmeye çalışırken bu haber geldi. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında kötüleşmişti” yorumuna yer verdi.

Haberde, “Konuyla ilgili bilgisi olan kişiler başkonsolosluğun eski çalışanının yakın zamanda serbest bırakıldığını söyledi. Topuz’un avukatları konuyla ilgili bir açıklama yapmadı” denilirken ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu sözcüsü ise, “Metin Topuz ile ilgili haberlerin farkındayız. Topuz’un ailesinin isteğine saygı göstererek başka bir açıklamamız yok” dedi.