Samanyolu Haber /Gündem / "Sosyal mesafe ‘yeni normal’ olmalı" /06 Mayıs 2020 10:48

"Sosyal mesafe ‘yeni normal’ olmalı"

Almanya’daki halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü, ülkede yeni koronavirüs vakalarının düşmeye devam ettiğini ancak bunu korumak için sosyal mesafe kuralının 'yeni normal' olması gerektiğini belirtti

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Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, Almanya’da virüsün bulaşma oranının düştüğünü, bunu korumak için sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini, bunun uzun süre “yeni normal” olacağını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya’da yeni Corona virüsü vakalarının düşmeye devam ettiğini açıkladı.

Enstitü, enfekte bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını ifade eden ve birkaç gün önce 1’e yaklaşan R katsayısının 0,71’e düştüğünü kaydetti.

Geçen hafta 700 ile bin 600 arasında değişen yeni vaka sayıları Pazartesi günü 685’e düşmüştü.

RKI, Almanya’daki toplam Covid-19 vaka sayısının 163 bin 860, can kaybının ise 6 bin 831 olduğunu bildirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre enstitünün başkanı Lothar Wieler, R katsayısının düşmesini “çok iyi haber” olduğunu, ancak sayıların artmaması için sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

RKI Başkanı, bunun uzun süre “yeni normal” olacağını da sözlerine ekledi.

Wieler ayrıca, ikinci, hatta belki de üçüncü dalga salgını olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

“Bilim insanlarının büyük çoğunluğu ikinci dalganın kesin olduğunu söylerken, birçoğu da üçüncü dalga tahmininde bulunuyor” diyen Wieler, gelecekteki dalgalar için ülkelerin daha hazırlıklı olduğunu belirtti.

Almanya’da yapılan günlük test sayısının 142 bin olduğunu belirten Wieler, kısıtlamalar gevşetilmeye başlandığı için bu sayıyı artırmanın önemli olduğunu belirtti.
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