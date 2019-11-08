Samanyolu Haber /Gündem / Soylu: Elimizdeki IŞİD'çileri Pazartesi'den itibaren ülkelerine iadeye başlıyoruz /08 Kasım 2019 17:06

Soylu: Elimizdeki IŞİD'çileri Pazartesi'den itibaren ülkelerine iadeye başlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine pazartesiden itibaren başlanacağını açıkladı.

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19 Temmuz'da Diyarbakır'da öldürülen 5 PKK'lıdan 2'sinin kırmızı listede yer aldığını söyleyen Soylu, "Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine Murat Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye'de bin 200'e yakın IŞİD'li tutuklunun bulunduğunu söyleyen Soylu, "Şimdi de elimizde bulunanları elbette ki ülkelerine göndereceğiz. Ancak dünya yeni bir metot belirledi. Belirledikleri metot, 'Biz bunları vatandaşlıktan çıkaralım' diyorlar. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz." diye konuşmuştu.

Euronews'e konuşan iki ülke yetkilileri, IŞİD mensupları konusundaki tutumlarının değişmediğini; en iyi çözümün örgüt üyelerinin bulundukları yerlerde yargılanması olduğunu belirtmişti.
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