Samanyolu Haber /Gündem / Soylu görevi bırakınca geçen yıl 420 suç çetesi çökertildi /01 Şubat 2024 11:12

Soylu görevi bırakınca geçen yıl 420 suç çetesi çökertildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirtti.

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Yerlikaya, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesinin "Kafes" operasyonları kapsamında çökertildiğini ifade etti.

Çökertilen çeteler içerisinde 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'sinin nitelikli silahlı organize suç çetesi olduğunu anlatan Yerlikaya, işlenen suçlara göre sınıflandırıldığında ise 270'inin organize, 128'inin narkotik, 22'sinin ise siber suç çetesi olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz."
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