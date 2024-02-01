Samanyolu Haber /Dünya / Londra'da kimyasal saldırı: Çok sayıda yaralı var /01 Şubat 2024 11:18

Londra'da kimyasal saldırı: Çok sayıda yaralı var

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde "aşındırıcı madde" atılması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

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Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın güneyindeki Clapham'da, failinin kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen ve "aşındırıcı madde" kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığını bildirildi. 

ARALARINDA ÇOCUK VE POLİS VAR
Açıklamada, biri kadın 4 yetişkin ve 2 çocuk ile 3 polis memurunun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Polis memurlarının hafif yaralı olduğu belirtildi. 
Dedektif Şefi Alexander Castle de yaptığı açıklamada, saldırganı yakalamak için polisin tüm kaynaklardan yararlandığını ifade ederek, "Bu korkunç olaya neyin yol açtığını belirlemek için çalışmalarımız devam ediyor." dedi. 

YARDIMA GİDENLER DE YARALANMIŞ
Castle, olayda "aşındırıcı madde" kullanıldığına inandıklarını, ancak maddenin tespitine ilişkin testlerin devam ettiğini bildirdi. 
Ülke basınında yer alan haberlerde, yaralananlardan 3 kişinin olay yerine yardıma gidenler olduğu kaydedildi. 
Londra Belediyesi Meclisi Üyesi Marina Ahmad, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, bir adamın trafik kazasına karışan arabadaki insanlara "asit" attığını belirtti. 
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