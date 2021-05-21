“Soylu’nun görevde olduğu sürede Türkiye-ABD güvenlik iş birliği askıya alındı”

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve daha önce aHaber’in ABD temsilcisiliği görevini yürüten Ragıp Soylu’nun kaleme aldığı yazıya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılından bu yana Türk güvenlik güçleri ile ABD hükümeti arasındaki tüm pratik işbirliğini kademeli olarak sona erdirdi.





MEE’ye açıklama yapan bir Türk yetkili, Soylu’nun Türk ve Amerikan polis güçleri arasındaki ortak eğitim ve programları askıya aldığını, ABD’nin şüpheliler hakkında Türk polis istihbaratına erken erişimini engellediğini ve devam eden Türk soruşturmalarına ilişkin bilgileri Amerikalı meslektaşlarıyla paylaşmayı reddettiğini söyledi.





İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Türk yetkili, “Ancak, Amerikan makamlarıyla işbirliğini tamamen engellemedi, çünkü soruşturmalar tamamlandıktan ve mahkemelere sunulduğunda ilgili bilgileri alabildiler,” dedi.





Rahip Andrew Brunson’un tutuklandığı dönemde ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna karşı başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’ sırasında ABD yönetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı almıştı. Donald Trump yönetiminin Soylu hakkındaki yaptırım kararları kısa süreli olmuş, daha sonra kaldırılmıştı.





MEE’ye konuşan Türk yetkililer, ABD’nin Soylu’ya karşı aldığı yaptırım kararlarının, bakanlığın ABD’yle işbirliğini askıya alma sürecini hızlandırdığını ifade ettiler.